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ВОЗ поддержала резолюцию, закладывающую механизм дальнейшей изоляции России

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Женева, Четверг 26 мая 2022 20:03
ВОЗ поддержала резолюцию, закладывающую механизм дальнейшей изоляции России Фото: Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная ассамблея здравоохранения поддержала резолюцию, которая позволит в будущем изолировать Россию. Резолюцию, которую предложила украинская сторона, поддержали 88 "настоящий друзей" Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Наша резолюция закладывает механизм дальнейшей изоляции РФ, в том числе через лишения членских прав и права голоса в ВОЗ в случае невыполнения выдвинутых требований в резолюции", - пояснил украинский министр.

Всемирная ассамблея здравоохранения - это высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в начале мая Европейское бюро ВОЗ приняло резолюцию о закрытии одного из своих офисов в Москве.

После этого в России пригрозили выйти из ВОЗ, ибо договор с организацией якобы не приносит пользы.

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ВОЗ Министерство здравоохранения Украины Российская Федерация Виктор Ляшко
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