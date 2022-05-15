На этой неделе Минздрав получил 120 тонн лекарств в качестве гуманитарной помощи
В течение этой недели Министерство здравоохранения Украины получило от разных доноров и благотворительных организаций 120 тонн лекарств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава.
В частности, было получено в качестве гуманитарной помощи:
- 18 автомобилей скорой помощи;
- 20 800 индивидуальных аптечек;
- 7800 бандажей;
- 12,5 тонны анальгетиков;
- 5,5 тонны наркотических препаратов;
- 89 тонн лекарств в ассортименте;
- 1 тонну дезинфицирующих средств;
- 7,5 тонны расходных материалов;
- 138 шт. аппаратов наружной фиксации;
- 13 тонн средств, применяемых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника;
- 1 тонну иммуносупрессантов.
"Спасибо всем организациям, которые с первого дня войны оказывают Украине помощь и поддержку. Победа будет за нами!", - отметили в Минздраве.
Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с начала полномасштабной войны в Украине повреждено более 600 медучреждений. Для их восстановления необходимо 32 млрд гривен.
Ранее в Минздраве разъяснили, как дистанционно получить е-больничный переселенцам за границей.
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