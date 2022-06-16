Временная потеря территории в условиях войны - это нормально, - Чмут

"Поляки в 1939-ом пытались держать линию фронта и как раз потеряли все, если бы сосредотачивались на отдельных направлениях главного удара, могли бы значительно дольше держать оборону и, возможно, за счет этого выиграть время, которое позволило бы вмешаться западным странам", - заявил он.

По его словам, потеря территорий даже с исторической точки зрения, с точки зрения военной стратегии - это допустимо.

"И это то, что мы делали, например, в феврале и марте на Севере. Мы сознательно отступали, затягивая противника в глубину для того, чтобы его истощить, а затем перейти в контрнаступление. И нам это удалось, Север очищен так или иначе", - подчеркнул Чмут.