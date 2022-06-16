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Временная потеря территории в условиях войны - это нормально, - Чмут

Фото: глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Временная потеря территории в условиях полномасштабной войны - это нормально и допустимо с точки зрения военной стратегии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Поляки в 1939-ом пытались держать линию фронта и как раз потеряли все, если бы сосредотачивались на отдельных направлениях главного удара, могли бы значительно дольше держать оборону и, возможно, за счет этого выиграть время, которое позволило бы вмешаться западным странам", - заявил он.

По его словам, потеря территорий даже с исторической точки зрения, с точки зрения военной стратегии - это допустимо.

"И это то, что мы делали, например, в феврале и марте на Севере. Мы сознательно отступали, затягивая противника в глубину для того, чтобы его истощить, а затем перейти в контрнаступление. И нам это удалось, Север очищен так или иначе", - подчеркнул Чмут.

Напомним, в ходе контрнаступления в Херсонской области украинские войска освободили поселок Таврический.

Кроме того, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда Украина в полной мере перейдет в контрнаступление.

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