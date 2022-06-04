Когда Украина в полной мере перейдет в контрнаступление: ответ Арестовича

Украинская армия может в полной мере перейти в контрнаступление во второй половине июня или в августе. Все зависит от поставок западных вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для DW .

"Только после того (начнется контрнаступление, - ред.), как оружие поступит в достаточном количестве, чтобы мы сформировали по меньшей мере 4-5 полноценных бригад, которые смогут перейти в наступление. По темпам - это вторая половина июля или август", - отметил он.

Напомним, с конца мая украинские войска перешли в контрнаступление на отдельных участках на юге страны. В частности, было продвижение на несколько километров в районе Давыдова Брода.

В то же время в Министерстве обороны объяснили, что детали контрнаступательных операций не разглашаются, пока военные окончательно не закрепятся на тех или иных позициях.

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