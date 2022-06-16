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Тимчасова втрата території в умовах війни - це нормально, - Чмут

Фото: голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Тимчасова втрата території в умовах повномасштабної війни-це нормально і допустимо з точки зору військової стратегії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник фонду" Повернись живим " Тарас Чмут.

"Поляки в 193-му намагалися тримати лінію фронту і якраз втратили все, якби зосереджувалися на окремих напрямках головного удару, могли б значно довше тримати оборону і, можливо, шляхом цього виграти час, який дозволив би втрутитися західним країнам", - заявив він.

За його словами, втрата територій навіть з історичної точки зору, з точки зору військової стратегії - це допустимо.

"І це те, що ми робили, наприклад, у лютому та березні на півночі. Ми свідомо відступали, затягуючи противника в глибину для того, щоб його виснажити, а потім перейти в контрнаступ. І нам це вдалося, північ очищений так чи інакше", - підкреслив Чмут.

Нагадаємо, в ході контрнаступу в Херсонській області українські війська звільнили селище Таврійське.

Крім того, радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, коли Україна повною мірою перейде в контрнаступ.

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