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ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области: освободили Таврическое

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Херсонская область, Суббота 11 июня 2022 15:13
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области: освободили Таврическое Фото: ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные ведут контрнаступление в Херсонской области в направлениях трех поселков. Также ВСУ освободили от оккупантов Таврическое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Херсонского городского совета.

"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской обл. Под контролем Украины полностью находится поселок Таврическое", - пишет горсовет.

ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области: освободили Таврическое

Фото: ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области (Google карта)

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда Украина в полной мере перейдет в контрнаступление.

Добавим, в Министерстве обороны объяснили, почему детали контрнаступательных операций не разглашаются.

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