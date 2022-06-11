ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области: освободили Таврическое

Украинские военные ведут контрнаступление в Херсонской области в направлениях трех поселков. Также ВСУ освободили от оккупантов Таврическое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Херсонского городского совета.

"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской обл. Под контролем Украины полностью находится поселок Таврическое", - пишет горсовет.

Фото: ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области (Google карта)

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда Украина в полной мере перейдет в контрнаступление.

Добавим, в Министерстве обороны объяснили, почему детали контрнаступательных операций не разглашаются.

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