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Вражеский обстрел Запорожья: повреждены жилые дома

Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (t.me/kurtievofficial)
Автор: Артур Родивилов

В результате ночного вражеского удара по Запорожью повреждена гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram исполняющего обязанности мэра Запорожья Анатолия Куртева.

На месте работают сотрудники коммунальных служб.

"В настоящее время известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла и разрушены оконные рамы. На месте уже работают коммунальные службы. Если у вас есть информация о дополнительных поврежденных зданиях, сообщайте об этом на 15-80", - написал Куртев.

Пострадавших нет.

Напомним, после полуночи россияне нанесли первый удар. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах города. Второй удар враг нанес около четырех утра.

Как сообщалось, недавно в Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.

18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.

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Запорожье