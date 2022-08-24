Ворожий обстріл Запоріжжя: пошкоджено житлові будинки

На місці працюють співробітники комунальних служб.

"Зараз відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких вилетіли шибки і зруйновані віконні рами. На місці вже працюють комунальні служби. Якщо у вас є інформація про додаткові пошкоджені будівлі, повідомляйте про це на 15-80", - написав Куртєв.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, після опівночі росіяни завдали першого удару. Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах міста. Другий удар ворог завдав близько четвертої ранку.

Як повідомлялося, нещодавно у Запорізькій області в результаті ворожих обстрілів поранення отримали 8-річна дитина і двоє дорослих.

18 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої території.

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