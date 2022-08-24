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Россияне утром ударили по инфраструктурному объекту в Запорожье

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Запорожье, Среда 24 августа 2022 05:43
Россияне утром ударили по инфраструктурному объекту в Запорожье Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты утром нанесли еще один удар по Запорожью. Враг атаковал инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram исполняющего обязанности мэра Запорожья Анатолия Куртева.

Отмечается, что удар произошел приблизительно в 04:00. На месте работают спасатели.

"Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города. На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, после полуночи россияне нанесли первый удар. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах города.

Как сообщалось, недавно в Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.

18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.

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