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Войска РФ ночью нанесли ракетный удар по Запорожью

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Запорожье, Четверг 18 августа 2022 09:22
Войска РФ ночью нанесли ракетный удар по Запорожью Фото: Войска РФ ночью нанесли ракетный удар по Запорожью (t.me/starukhofficial)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на четверг, 18 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

По его словам, около 03:00 оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью из Васильевского района.

По предварительной информации, россияне применили ракетные системы залпового огня.

"Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе. Объект получил незначительные разрушения", - сообщил глава ОВА.

Напомним, утром 18 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Слободском и Холодногорском районах Харькова.

Позже стало известно, что в результате обстрела Харькова погиб человек, еще 18 пострадали.

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Запорожская область Запорожье ракетный удар Война России против Украины
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