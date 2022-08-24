В Запорожье и Харькове раздались взрывы после объявления тревоги

Ночью 24 августа прогремели взрывы в Запорожье и Харькове, объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

В местных соцсетях сообщают о четырех взрывах в Запорожье. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Также местные жители сообщают о звуках взрывов в Днепре.

Обновлено 00:43

Как сообщает Запорожская ОВА, ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах города. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что оккупанты за вечер три раза обстреляли Харьков. Был "прилет" в Шевченковский района, там начался пожар.

Как сообщалось, недавно в Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.

18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.

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