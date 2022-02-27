ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вражеская ракета попала в киевский радиоактивный могильник: угрозы населению нет

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 04:46
Вражеская ракета попала в киевский радиоактивный могильник: угрозы населению нет Показатели дозиметра (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В результате массированного ракетного и зенитного обстрела российскими войсками Киева снаряды было попадание в пункт захоронения радиоактивных отходов столичного филиала объединения "Радон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Попадание произошло ночью 27 февраля в 01:20. Персонал предприятия из-за продолжающегося массового обстрела находится в укрытии, из-за чего нет возможность оценки масштаба разрушений.

Сообщается, что автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя, однако камеры наблюдений зафиксировали падение снарядов.

"Оценка радиационной обстановки будет произведена переносными приборами после завершения обстрелов. По предварительной оценке Госатомрегулирования, вне санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет", - говорится в публикации

Позже в ГИЯР проинформировали, что радиационный фон вблизи метро "Печерская" (в центре Киева) по состоянию на 03:20 - в норме и без изменений.

Вражеская ракета попала в киевский радиоактивный могильник: угрозы населению нет

Радиационный фон в Киеве в норме - данные замера ночью (фото: facebook.com / Державна інспекція ядерного регулювання України)

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что военные действия России против Украины грозят экологической катастрофой для Европы.

Напомним, что российские войска обстреляли нефтебазу в Василькове. Возник сильный пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Загрязнение воздуха Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина