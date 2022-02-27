Ворожа ракета поцілила київський радіоактивний могильник: загрози населенню немає
В результаті масованого ракетного і зенітного обстрілу російськими військами Києва було попадання в пункт поховання радіоактивних відходів столичної філії об'єднання "Радон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Державної інспекції ядерного регулювання України.
Попадання сталося вночі 27 лютого о 01:20. Персонал підприємства через триваючого масового обстрілу знаходиться в укритті, через що немає можливість оцінки масштабу руйнувань.
Повідомляється, що автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла з ладу, проте камери спостережень зафіксували падіння снарядів.
"Оцінка радіаційної обстановки буде здійснена переносними приладами після завершення обстрілів. За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає", - йдеться в публікації
Пізніше в ДІЯР поінформували, що радіаційний фон поблизу метро "Печерська" (в центрі Києва) станом на 03:20 - в нормі та без змін.
Радіаційний фон у Києві в нормі - Дані виміру вночі (фото: facebook.com / Державна інспекція ядерного регулювання України)
Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що військові дії Росії проти України загрожують екологічною катастрофою для Європи.
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