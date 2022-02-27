Ворожа ракета поцілила київський радіоактивний могильник: загрози населенню немає

В результаті масованого ракетного і зенітного обстрілу російськими військами Києва було попадання в пункт поховання радіоактивних відходів столичної філії об'єднання "Радон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Державної інспекції ядерного регулювання України.

Попадання сталося вночі 27 лютого о 01:20. Персонал підприємства через триваючого масового обстрілу знаходиться в укритті, через що немає можливість оцінки масштабу руйнувань.

Повідомляється, що автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла з ладу, проте камери спостережень зафіксували падіння снарядів.

"Оцінка радіаційної обстановки буде здійснена переносними приладами після завершення обстрілів. За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає", - йдеться в публікації

Пізніше в ДІЯР поінформували, що радіаційний фон поблизу метро "Печерська" (в центрі Києва) станом на 03:20 - в нормі та без змін.

Радіаційний фон у Києві в нормі - Дані виміру вночі (фото: facebook.com / Державна інспекція ядерного регулювання України)