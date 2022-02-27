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Военные действия России грозят экологической катастрофой для Европы, - Денисова

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Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 04:19
Военные действия России грозят экологической катастрофой для Европы, - Денисова Фото: Людмила Денисова, уполномоченный ВР по правам человека(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупредила Европу об экологической катастрофе из-за военных действий России в Украине. Она попросила международное сообщество отреагировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление.

"Военные действия государства-агрессора угрожают экологической катастрофой для Европы", - написала Денисова.

Она напомнила, что под контролем врага все еще находится Чернобыльская АЭС. А персонал станции остается в заложниках без возможности ротации и отдыха.

Кроме того, вооруженные силы Российской Федерации в Запорожской области начинают размещать "Грады", направленные на город и Запорожскую АЭС.

"Желание врага одержать победу любой ценой, рискуя повреждением ядерных объектов, ставит народ Украины и весь мир перед опасностью повторения трагедии 1986 года. Своими действиями в Украине Российская Федерация грубо нарушает требования Конвенции о запрете военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду и статью 56 Дополнительного протокола 1977 к Женевским конвенциям и другим актам по регуляции международных обязательств в ядерной сфере", - говорится в сообщении.

Она попросила международное сообщество учесть эти обстоятельства при принятии решений по усилению санкционного давления на агрессора и принять максимальные меры для обеспечения безопасности в Европе.

Напомним, что российские войска обстреляли нефтебазу в Василькове. Возник сильный пожар.

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