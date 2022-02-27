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Пожар на нефтебазе Василькова: людей просят плотно закрывать окна

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Киевская область, Воскресенье 27 февраля 2022 02:53
Пожар на нефтебазе Василькова: людей просят плотно закрывать окна Фото: В Василькове горит нефтебаза после ракетного обстрела (t.me/u_now)
Автор: Владимир Костырин

В Василькове в результате обстрела российскими войсками крылатыми и баллистическими ракетами города произошел масштабный пожар на нефтебазе. Вредные вещества разносится ветром, поэтому необходимо держать окна в домах закрытыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, жителей Киевской области, которые находятся в своих домах, просят плотно закрывать все окна.

"В связи с пожаром на нефтебазе в г. Васильков дым и вредные вещества могут разноситься ветром!" - говорится в сообщении.

Добавим, что в случае возникновения специфического запаха надо надеть респираторы. Если такой возможности нет - намочить тряпки или марли водой и дышать через них. Тряпки периодически менять.

Ранее сообщалось, что в Харькове российские ракеты попали в многоквартирный жилой дом.

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