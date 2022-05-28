Вражеская авиация уничтожила кинотеатр в Лисичанске. Там ранее скрывались гражданские

Авиация российских оккупантов нанесла удар по Лисичанску. Попала в здание кинотеатра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая.

Как отметил Гайдай, ранее в здании скрывались местные. К счастью, их уже давно эвакуировали.

Фото: вражеская авиация уничтожила кинотеатр в Лисичанске (фото facebook.com/sergey.gaidai.loga)

По словам главы Луганской ОГА, оккупанты умышленно открывают огонь по местам, где могут скрываться украинцы.

Судя по видео, часть здания кинотеатра фактически полностью разрушена.