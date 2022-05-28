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Россиян удалось оттеснить в районах Луганской области, - глава ОВА

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Луганская область, Суббота 28 мая 2022 08:40
Россиян удалось оттеснить в районах Луганской области, - глава ОВА Фото: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (tribun.com)
Автор: Мария Кучерявец

Украинским военным удалось отбросить оккупантов на ранее занятые позиции в районах Луганской области. Поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины", - написал Гайдай.

По его словам, Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды - очень мощно, местами начинались уличные бои.

"Как следствие, имеем повреждения 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют "хутором", - уточнил Гайдай.

Кроме того, есть разрушения и в других городах области: девять домов в Горном, по четыре - в Золотом и Лисичанске, а также в смт Врубовка - 12, селе Орехово - два.

Всего, за минувшие сутки, по словам главы области, отбито восемь атак врага, уничтожено пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

Напомним, как рассказал ранее глава Луганской ОВА, россияне не смогут захватить Луганскую область в ближайшие дни, потому что украинским защитникам хватит сил и средств держать оборону.

Добавим, президент Владимир Зеленский ранее заявил, ВСУ отважно обороняют Донбасс, защищают регион так, как позволяет имеющийся на сегодня оборонный ресурс.

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Луганск Северодонецк
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