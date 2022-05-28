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Ворожа авіація знищила кінотеатр в Лисичанську. Там раніше переховувались цивільні

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Субота 28 травня 2022 17:29
Ворожа авіація знищила кінотеатр в Лисичанську. Там раніше переховувались цивільні Фото: ворожа авіація знищила кінотеатр в Лисичанську (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Сергій Пишкін

Авіація російських окупантів завдала удару по Лисичанську. Влучила у будівлю кінотеатру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая.

Як відзначив Гайдай, раніше в будівлі переховувалися місцеві. На щастя, їх вже давно евакуювали.

Фото: ворожа авіація знищила кінотеатр в Лисичанську (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

За словами голови Луганської ОВА, окупанти умисно відкривають вогонь по місцях, де можуть переховуватись українці.

Судячи з відео, частина будівлі кінотеатру фактично повністю зруйнована.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російських окупантів вдалося відкинути на раніше зайняті позиції в районах Луганської області.

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