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Вражені навіть експерти: як у посилці з "біжутерією" знайшли історичний скарб (фото)

У намисті з посилки митники виявили коштовні автентичні артефакти (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)
Автор: Ірина Костенко

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення експерти виявили, що "звичайна біжутерія" приховувала справжній археологічний скарб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської митниці Державної митної служби у Facebook.

Як у посилці з "біжутерією" знайшли історичний скарб

Київські митники розповіли, що зупинили спробу вивезення за кордон прикраси, частина якої - справжні археологічні скарби.

Так, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення (яке прямувало з Білгород-Дністровського до Німеччини), спеціалісти виявили прикрасу - намисто - яка, на перший погляд, могла здатись простою біжутерією.

"Відправник задекларував вміст посилки як біжутерію", - наголосили у прес-службі митниці.

Зазначається, що митники під час перевірки посилки:

  • запідозрили щось недобре;
  • передали намисто на експертизу до Національного музею історії України.

Знайдене у посилці намисто відправили на експертизу (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)

Результат вразив навіть експертів - 16 із 35 намистин виявились:

У "дешевій" прикрасі експерти виявили коштовні намистини (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)

"Подібні предмети відомі на античних та черняхівських пам'ятках давньоруського часу. Вони виготовлені переважно з кольорового скла, мають характерну іризацію (той самий райдужний блиск)", - розповіли українцям.

Історичний скарб "ховався" серед дешевої біжутерії (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)

Уточнюється, що решта намистин - сучасна дешева підробка.

"Імовірно, саме так відправник і намагався приховати справжню цінність серед звичайного намиста", - зауважили у митниці.

Повідомляється, що стосовно відправника склали протокол про порушення митних правил (за статтею 473 Митного кодексу України), а знайдене намисто - вилучили.

"Вкотре нагадуємо, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави", - підсумували у Київській митниці.

Публікація митників (скриншот: facebook.com/KYIVcustomsUA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на кордоні з Україною митники виявили унікальні срібні монети.

Тим часом на всіх пунктах пропуску в Україні запроваджують нову багаторівневу систему контролю.

Читайте також, що дозволено ввозити в Україну з-за кордону, а що - ні.

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