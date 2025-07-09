Поражены даже эксперты: как в посылке с "бижутерией" нашли историческое сокровище (фото)

Во время таможенного контроля международного почтового отправления эксперты обнаружили, что "обычная бижутерия" скрывала настоящий археологический клад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Государственной таможенной службы в Facebook.
Киевские таможенники рассказали, что остановили попытку вывоза за границу украшения, часть которого - настоящие археологические сокровища.
Так, во время таможенного контроля международного почтового отправления (которое направлялось из Белгород-Днестровского в Германию), специалисты обнаружили украшение - ожерелье - которое, на первый взгляд, могло показаться простой бижутерией.
"Отправитель задекларировал содержимое посылки как бижутерию", - подчеркнули в пресс-службе таможни.
Отмечается, что таможенники во время проверки посылки:
Результат поразил даже экспертов - 16 из 35 бусин оказались:
"Подобные предметы известны на античных и черняховских памятниках древнерусского времени. Они изготовлены преимущественно из цветного стекла, имеют характерную иризацию (тот самый радужный блеск)", - рассказали украинцам.
Уточняется, что остальные бусины - современная дешевая подделка.
"Вероятно, именно так отправитель и пытался скрыть настоящую ценность среди обычного ожерелья", - отметили в таможне.
Сообщается, что в отношении отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил (по статье 473 Таможенного кодекса Украины), а найденное ожерелье - изъяли.
"Еще раз напоминаем, что предметы археологии не могут быть предметами продажи, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства", - подытожили в Киевской таможне.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на границе с Украиной таможенники обнаружили уникальные серебряные монеты.
Тем временем на всех пунктах пропуска в Украине вводят новую многоуровневую систему контроля.
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