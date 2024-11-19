"Справжній скарб". На кордоні з Україною митники виявили унікальні срібні монети (фото)

Волинські митники виявили у непримітній картонній коробці справжній скарб вартістю більше мільйона гривень. В Україну без декларування намагались ввезти банківські срібняки відомих монетних дворів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Волинської митниці у Facebook.

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Хто і як намагався ввезти в Україну "скарб"

Митники розповіли, що банківські срібняки відомих монетних дворів у непримітній картонній коробці намагались ввезти в Україну без декларування два водії одного рейсового автобуса "Рига-Одеса".

Уточнюється, що "справжнісінький скарб вартістю більше мільйона гривень" волинські митники виявили на посту Устилуг.

Водії автобуса:

скористались так званим "червоним коридором" пункту пропуску

подали письмові митні декларації за формами для письмового декларування товарів, які переміщуються громадянами для особистих потреб, а також для переміщення валютних цінностей

"У першій написали, що товарів, які підлягають декларуванню, у них нема. У другій - задекларували незначні суми гривні", - розповіли у прес-службі митників.

Коробка з монетами (фото: facebook.com/VNcustomUA)

Які саме монети виявили митники на кордоні

Волинська митниця повідомила, що у ході митного огляду було виявлено коробку, де в цілому містилось:

50 монет "Artemis"

2 монети "Phoenix"

1 монета "Samson"

десяток штук "Michael"

легендарні "Passage to Oz"

Деякі з монет були карбовані у Камеруні, деякі - з новозеландської серії "Потойбічні обряди"(Ніуе).

Деякі з виявлених митниками монет (фото: facebook.com/VNcustomUA)

"Орієнтовна вартість 72 срібних монет - майже 1,1 млн грн", - додали у прес-службі митниці.

Зазначається, що монети були "тимчасово вилучені за протоколом про порушення митних правил", складеного за ознаками частини 1 статті 471 Митного кодексу (недекларування валютних цінностей громадянами).

Перевезення банківських металів через кордон

Відповідно до частини 3 статті 197 Митного кодексу, переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів через митний кордон України здійснюється з урахуванням вимог закону "Про валюту і валютні операції".

Українцям нагадали, що до банківських металів належать: золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб, у зливках і порошках, що мають сертифікати якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро (за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон), підлягає письмовому декларуванню митним органам (у порядку, визначеному Кабінетом міністрів).

Допис Волинської митниці (скриншот: facebook.com/VNcustomUA)