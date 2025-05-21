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Жодного “домовимось”: на митниці запроваджують нову систему контролю

Україна, Середа 21 травня 2025 19:02
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Жодного “домовимось”: на митниці запроваджують нову систему контролю Фото: на кордоні стартує тотальний контроль із бодікамерами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На всіх пунктах пропуску в Україні запровадять багаторівневу систему відеонагляду з бодікамерами для митників. Відео передаватиметься в режимі реального часу до моніторингового центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної митної служби України.

Сьогодні, 21 травня, рішенням уряду визначено процедуру застосування митниками бодікамер у всіх пунктах пропуску.

Пілотний проект

Як відомо, пілотний проект із застосування митниками бодікамер розпочався у листопаді 2023 року в пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею. Він став наглядною демонстрацією нової якості роботи митниці, де кожна дія фіксується об'єктивно, без можливості втручання.

Завдяки цьому експеременту вдалося досягти скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також збільшення надходжень до бюджету на 36%. Саме ці показники стали підґрунтям для масштабування ініціативи на інші пункти пропуску.

Рішення уряду

За даними ДМСУ рішенням Уряду передбачено запровадження багаторівневої системи повного відеонагляду шляхом поєднання відеоспостереження зі стаціонарних і з бодікамер.

"Ключовий аспект - миттєва передача відео в моніторинговий центр, де забезпечується централізоване спостереження, оперативне реагування та зберігання матеріалів", - наголосили в службі.

Технічні параметри бодікамер виключають можливість втручання у відеозапис, зокрема, його видалення або редагування. Водночас камери працюватимуть у тому числі в нічному режимі.

Очікується, що запровадження системи повного відеонагляду забезпечить:

  • виявлення причин і умов, що сприяють контрабанді й іншим порушенням митних правил, та їх усунення;
  • профілактику зловживань на митниці;
  • захист посадових осіб від необґрунтованих звинувачень.

"Використання митниками бодікамер - це не просто фіксація подій. Це інструмент швидкої аналітики, якісної перевірки та формування об’єктивної доказової бази. З бодікамерами кожна дія - чітка, кожне рішення - аргументоване. Це крок до нової моделі взаємодії, де технології підтримують професіоналізм, а контроль - це не тиск, а запорука довіри", - зазначив очільник Держмитслужби Сергій Звягінцев.

Зміни в Державній митній службі України

Зауважимо, що в Україні станом на цей рік працюють майже 10 тисяч митників.

Минулого місяця стало відомо, що усі вони надалі подаватимуть декларації, а спосіб їх життя перевірятимуть раз на три роки.

Детальніше про те, що зміниться для українських митників, можна дізнатись в матеріал РБК-Україна.

Варто зауважити, що Державна митна служба - це один з найбільших органів в Україні. Загалом чисельність працівників станом на лютий 2025 року становила 9 806 осіб.

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Державна митна служба
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