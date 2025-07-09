Вражені навіть експерти: як у посилці з "біжутерією" знайшли історичний скарб (фото)
Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення експерти виявили, що "звичайна біжутерія" приховувала справжній археологічний скарб.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської митниці Державної митної служби у Facebook.
Як у посилці з "біжутерією" знайшли історичний скарб
Київські митники розповіли, що зупинили спробу вивезення за кордон прикраси, частина якої - справжні археологічні скарби.
Так, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення (яке прямувало з Білгород-Дністровського до Німеччини), спеціалісти виявили прикрасу - намисто - яка, на перший погляд, могла здатись простою біжутерією.
"Відправник задекларував вміст посилки як біжутерію", - наголосили у прес-службі митниці.
Зазначається, що митники під час перевірки посилки:
- запідозрили щось недобре;
- передали намисто на експертизу до Національного музею історії України.
Знайдене у посилці намисто відправили на експертизу (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)
Результат вразив навіть експертів - 16 із 35 намистин виявились:
- автентичними артефактами І-XII століть;
- предметами археології;
- культурними цінностями.
У "дешевій" прикрасі експерти виявили коштовні намистини (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)
"Подібні предмети відомі на античних та черняхівських пам'ятках давньоруського часу. Вони виготовлені переважно з кольорового скла, мають характерну іризацію (той самий райдужний блиск)", - розповіли українцям.
Історичний скарб "ховався" серед дешевої біжутерії (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)
Уточнюється, що решта намистин - сучасна дешева підробка.
"Імовірно, саме так відправник і намагався приховати справжню цінність серед звичайного намиста", - зауважили у митниці.
Повідомляється, що стосовно відправника склали протокол про порушення митних правил (за статтею 473 Митного кодексу України), а знайдене намисто - вилучили.
"Вкотре нагадуємо, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави", - підсумували у Київській митниці.
Публікація митників (скриншот: facebook.com/KYIVcustomsUA)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на кордоні з Україною митники виявили унікальні срібні монети.
Тим часом на всіх пунктах пропуску в Україні запроваджують нову багаторівневу систему контролю.
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