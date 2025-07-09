Поражены даже эксперты: как в посылке с "бижутерией" нашли историческое сокровище (фото)

Во время таможенного контроля международного почтового отправления эксперты обнаружили, что "обычная бижутерия" скрывала настоящий археологический клад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Государственной таможенной службы в Facebook.

Как в посылке с "бижутерией" нашли исторический клад

Киевские таможенники рассказали, что остановили попытку вывоза за границу украшения, часть которого - настоящие археологические сокровища.

Так, во время таможенного контроля международного почтового отправления (которое направлялось из Белгород-Днестровского в Германию), специалисты обнаружили украшение - ожерелье - которое, на первый взгляд, могло показаться простой бижутерией.

"Отправитель задекларировал содержимое посылки как бижутерию", - подчеркнули в пресс-службе таможни.

Отмечается, что таможенники во время проверки посылки:

заподозрили что-то неладное;

передали ожерелье на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Найденное в посылке ожерелье отправили на экспертизу (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)

Результат поразил даже экспертов - 16 из 35 бусин оказались:

аутентичными артефактами I-XII веков;

предметами археологии;

культурными ценностями.

В "дешевом" украшении эксперты обнаружили ценные бусины (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)

"Подобные предметы известны на античных и черняховских памятниках древнерусского времени. Они изготовлены преимущественно из цветного стекла, имеют характерную иризацию (тот самый радужный блеск)", - рассказали украинцам.

Исторический клад "прятался" среди дешевой бижутерии (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)

Уточняется, что остальные бусины - современная дешевая подделка.

"Вероятно, именно так отправитель и пытался скрыть настоящую ценность среди обычного ожерелья", - отметили в таможне.

Сообщается, что в отношении отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил (по статье 473 Таможенного кодекса Украины), а найденное ожерелье - изъяли.

"Еще раз напоминаем, что предметы археологии не могут быть предметами продажи, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства", - подытожили в Киевской таможне.

Публикация таможенников (скриншот: facebook.com/KYIVcustomsUA)