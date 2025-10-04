"Вражаюча перемога" та сутички із силовиками: що відбувається в Грузії після виборів

Контрольована "Грузинською мрією" Центральна виборча комісія Грузії заявила, що підрахувала бюлетені з майже всіх виборчих дільниць столиці. За їхніми даними, висунутий від правлячої партії Каха Каладзе знову обраний мером Тбілісі з результатом у 71,56%.

ЦВК також стверджує, що правляча партія перемагає й в інших містах та муніципалітетах країни, загалом набравши понад 80% голосів. В "Грузинській мрії" вже поспіхом заявили про "вражаючу перемогу" на виборах.

"Перемога справді вражаюча, вітаю. Грузинське суспільство досягло успіху, остаточно випрямилися. Це те, на що заслуговує наша історія, наша генетика. Цим ми вже віддали шану нашим предкам", - сказав в ефірі провладних ЗМІ власник "Грузинської мрії", підсанкційний проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі.

При цьому вісім найбільших опозиційних сил відмовилися брати участь у виборах. Вони назвали їх "фарсом" та спробою легалізувати захоплення влади проросійською політсилою.

Масові протести та репресії з боку влади

Муніципальні вибори в Грузії відзначилися не тільки дуже низькою явкою населення, але й масштабними протестами, які вилилися в сутички з силовиками. Так, у Тбілісі протестувальники намагалися штурмувати президентський палац.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вже засудила спробу штурму палацу, заявивши, що це може бути тільки провокацією "Грузинської мрії". З усім тим, вона підтримала масові протести, які охопили вулиці столиці.

Внаслідок масштабних сутичок силовикам вдалося відтіснити протестувальників за межі президентського палацу та з вулиці Атонелі. Не менше 14 силовиків нібито постраждали під час зіткнень. Понад 30 протестувальників було затримано.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе, керуючий "Грузинською мрією", виступив із погрозами на адресу протестувальників. Він анонсував репресії та масові арешти після протестів.

"Те, що ми бачили на вулиці Атонелі, є кримінальним злочином, і кожен, хто брав участь у цьому акті насильства, буде притягнутий до відповідальності… Нам доведеться затримати набагато більше 30 безсовісних злочинців… Нехай чекають на відповідь. Відповідь буде суворою", - погрожував він під час брифінгу.

Також Кобахідзе висунув Європейському Союзу вимогу засудити так зване "протестне насилля". А контрольоване "Грузинською мрією" міністерство внутрішніх справ Грузії вже відкрило "кримінальну справу" проти протестувальників за низкою статей.

Протестувальникам інкримінують "напад на поліцейського", "заклики до насильницької зміни конституційного ладу або повалення державної влади", "пошкодження або знищення майна", "організацію, керівництво чи участь у груповому насильстві", "спробу захоплення чи блокування об'єкта стратегічного чи особливого значення" та інше.