"Впечатляющая победа" и стычки с силовиками: что происходит в Грузии после выборов

Контролируемая "Грузинской мечтой" Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что подсчитала бюллетени с почти всех избирательных участков столицы. По их данным, выдвинутый от правящей партии Каха Каладзе вновь избран мэром Тбилиси с результатом в 71,56%.

ЦИК также утверждает, что правящая партия побеждает и в других городах и муниципалитетах страны, в целом набрав более 80% голосов. В "Грузинской мечте" уже поспешно заявили о "впечатляющей победе" на выборах.

"Победа действительно впечатляющая, поздравляю. Грузинское общество достигло успеха, окончательно выпрямились. Это то, чего заслуживает наша история, наша генетика. Этим мы уже отдали дань уважения нашим предкам", - сказал в эфире провластных СМИ владелец "Грузинской мечты", подсанкционный пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили.

При этом восемь крупнейших оппозиционных сил отказались участвовать в выборах. Они назвали их "фарсом" и попыткой легализовать захват власти пророссийской политсилой.

Массовые протесты и репрессии со стороны властей

Муниципальные выборы в Грузии отметились не только очень низкой явкой населения, но и масштабными протестами, которые вылились в столкновения с силовиками. Так, в Тбилиси протестующие пытались штурмовать президентский дворец.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже осудила попытку штурма дворца, заявив, что это может быть только провокацией "Грузинской мечты". Тем не менее, она поддержала массовые протесты, которые охватили улицы столицы.

В результате масштабных столкновений силовикам удалось оттеснить протестующих за пределы президентского дворца и с улицы Атонели. Не менее 14 силовиков якобы пострадали во время столкновений. Более 30 протестующих были задержаны.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, управляющий "Грузинской мечтой", выступил с угрозами в адрес протестующих. Он анонсировал репрессии и массовые аресты после протестов.

"То, что мы видели на улице Атонели, является уголовным преступлением, и каждый, кто участвовал в этом акте насилия, будет привлечен к ответственности... Нам придется задержать гораздо больше 30 бессовестных преступников... Пусть ждут ответа. Ответ будет суровым", - угрожал он во время брифинга.

Также Кобахидзе выдвинул Европейскому Союзу требование осудить так называемое "протестное насилие". А контролируемое "Грузинской мечтой" министерство внутренних дел Грузии уже открыло "уголовное дело" против протестующих по ряду статей.

Протестующим инкриминируют "нападение на полицейского", "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти", "повреждение или уничтожение имущества", "организацию, руководство или участие в групповом насилии", "попытку захвата или блокирования объекта стратегического или особого значения" и прочее.