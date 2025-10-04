Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами

У Грузії 4 жовтня через спірні результати муніципальних виборів виникли протести. Незабаром вони переросли в сутички зі спецназом, після чого людей розігнали водометами.

Зокрема, проросійська правляча партія "Грузинська мрія" вже відсвяткувала нібито "перемогу" на місцевих виборах. Згідно з екзитполом, проведеним компанією GORBI, кандидати "Грузинської мрії" з великим відривом виграють на виборах мера в усіх великих містах.

На тлі спірних попередніх результатів у столиці Грузії виникли протести. Зокрема, мітингувальники зібралися біля резиденції президента в Тбілісі та змогли прорвати залізні огорожі, які відокремлюють двір від вулиці.

Паралельно МВС Грузії публікувало заяву після спроби протестувальників зайти на територію двору президента.

"Акція вийшла за рамки зборів і маніфестації, передбачених законом. З боку організаторів пролунали заклики до насильства. Закликаємо всіх учасників акції, підкоритися законним вимогам поліції та не допускати ескалації. Інакше правоохоронці вживуть заходів, передбачених законодавством", - йшлося в публікації.

Станом на зараз відомо, що спецназ почав застосовувати водомети проти протестувальників біля резиденції президента, щоб розігнати людей.

Крім цього, в мережі з'явилися кадри, на яких видно, що проти людей почали застосовувати сльозогінний газ.

Також відомо, що протестувальники будують барикади.