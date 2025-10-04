Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами
У Грузії 4 жовтня через спірні результати муніципальних виборів виникли протести. Незабаром вони переросли в сутички зі спецназом, після чого людей розігнали водометами.
Зокрема, проросійська правляча партія "Грузинська мрія" вже відсвяткувала нібито "перемогу" на місцевих виборах. Згідно з екзитполом, проведеним компанією GORBI, кандидати "Грузинської мрії" з великим відривом виграють на виборах мера в усіх великих містах.
На тлі спірних попередніх результатів у столиці Грузії виникли протести. Зокрема, мітингувальники зібралися біля резиденції президента в Тбілісі та змогли прорвати залізні огорожі, які відокремлюють двір від вулиці.
Паралельно МВС Грузії публікувало заяву після спроби протестувальників зайти на територію двору президента.
"Акція вийшла за рамки зборів і маніфестації, передбачених законом. З боку організаторів пролунали заклики до насильства. Закликаємо всіх учасників акції, підкоритися законним вимогам поліції та не допускати ескалації. Інакше правоохоронці вживуть заходів, передбачених законодавством", - йшлося в публікації.
Станом на зараз відомо, що спецназ почав застосовувати водомети проти протестувальників біля резиденції президента, щоб розігнати людей.
Крім цього, в мережі з'явилися кадри, на яких видно, що проти людей почали застосовувати сльозогінний газ.
Також відомо, що протестувальники будують барикади.
Вибори в Грузії і протести
Нагадаємо, що сьогодні в Грузії відбулися місцеві вибори. Громадяни цієї країни обирали 64 мерів: 5 мерів самоврядних міст і 59 мерів районів. Для перемоги кандидат має набрати понад 50% голосів виборців, які пройшли на вибори.
Також сьогодні обирали понад 2 тисячі депутатів 64 місцевих дорадчих органів. Прохідний бар'єр для партій становить 4%.
Додав, що 8 провідних опозиційних сил відмовилися брати участь у нинішніх виборах. Вони назвали їх "фарсом" і "російською спецоперацією" з легітимізації "Грузинської мрії". У зв'язку з цим вони проводять у Тбілісі протестну акцію.
