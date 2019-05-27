Вратарь "Александрии" получил дебютный вызов в сборную Украины

В связи с повреждением вратаря киевского "Динамо" Дениса Бойко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав команды голкипера "Александрии" Юрия Панькива. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Для 34-летнего вратаря это дебютный вызов в главную команду страны. На данный момент в биографии Панькива есть 15 встреч в составе юношеской сборной U-16.

Юрий прибудет в расположение "сине-желтых" 1 июня вместе с другими игроками отечественной Премьер-лиги.

Напомним, Украина в рамках отбора на Евро-2020 будет принимать Сербию и Люксембург на "Арене Львов" 7 и 10 июня соответственно. Ранее Андрей Шевченко довызвал в команду нападающего Артема Беседина.