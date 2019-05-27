Воротар "Олександрії" отримав дебютний виклик до збірної України

У зв'язку з ушкодженням воротаря київського "Динамо" Дениса Бойка головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу команди голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Для 34-річного воротаря це дебютний виклик до головної команди країни. На даний момент у біографії Паньківа є 15 зустрічей у складі юнацької збірної U-16.

Юрій прибуде до розташування "синьо-жовтих" 1 червня разом з іншими гравцями вітчизняної Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Україна в рамках відбору на Євро-2020 прийматиме Сербію та Люксембург на "Арені Львів" 7 та 10 червня відповідно. Раніше Андрій Шевченко довикликав у команду нападника Артема Бєсєдіна.