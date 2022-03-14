Враг уже не знает где искать резервы, это плачевно: Зеленский о российских войсках

После многочисленных потерь, российские войска уже не знают где искать резервы или же помощь. Однако, президент Украины Владимир Зеленский призвал не расслабляться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы, где еще искать помощь. Помощь себе. Помощь окупанту. Это плачевно, но мы не имеем права расслабиться", - заявил президент.

Тем временем в Кремле признали, что вторжение в Украину идет не совсем по плану и не так быстро, как хотелось бы президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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