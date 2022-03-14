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Не все идет быстро, как хотелось. В Кремле начали признавать, что вторжение пошло не по плану

Новина українською →
Россия, Понедельник 14 марта 2022 14:29
Не все идет быстро, как хотелось. В Кремле начали признавать, что вторжение пошло не по плану Фото: В РФ начали открыто признавать, что вторжение идет не по плану (facebook com mod mil rus)
Автор: Анна Шиканова

Близкий соратник президента России Владимира Путина признал, что вторжение в Украину идет не совсем по плану и не так быстро, как хотелось бы Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Росгвардии Виктора Золотова.

Он выступил на богослужение во главе с патриархом Кириллом и сказал, что вторжение идет не совсем так, как бы хотелось.

"Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы", - заявил Золотов.

Он добавил, что шаг за шагом РФ идет к своей цели и уверен, что победа будет за ними.

Стоит отметить, что Золотов – влиятельный представитель силовых структур в РФ. Ранее он отвечал за личную безопасность Путина, а сейчас возглавляет Росгвардию.

А еще его комментарии о том, что продвижение России в Украине идет не плану, сильно отличаются от того, что рассказывает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По оценке Шойгу и по его докладам Путину, "все идет по плану".

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Напомним, ранее мы писали о том, что Украина знает обо всех планах России, войну хотят продолжать только Путин и Шойгу.

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