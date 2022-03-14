Ворог вже не знає де шукати резерви, це жалюгідно: Зеленський про російські війська

Після численних втрат, російська війська вже не знають де шукати резерви або ж допомогу. Однак, президент України Володимир Зеленський закликав не розслаблятися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

"Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резерви, де ще шукати допомогу. Допомогу собі. Допомогу окупанту. Це жалюгідно, але ми не маємо права розслабитися",- заявив президент.

Тим часом у Кремлі визнали, що вторгнення в Україну йде не зовсім за планом і не так швидко, як хотілося б президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

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