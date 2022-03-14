Враг уже не знает где искать резервы, это плачевно: Зеленский о российских войсках

После многочисленных потерь, российские войска уже не знают где искать резервы или же помощь. Однако, президент Украины Владимир Зеленский призвал не расслабляться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

" Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы, где еще искать помощь. Помощь себе. Помощь окупанту. Это плачевно, но мы не имеем права расслабиться", - заявил президент.

Тем временем в Кремле признали, что вторжение в Украину идет не совсем по плану и не так быстро, как хотелось бы президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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