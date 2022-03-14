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Враг уже не знает где искать резервы, это плачевно: Зеленский о российских войсках

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 14:30
Враг уже не знает где искать резервы, это плачевно: Зеленский о российских войсках Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После многочисленных потерь, российские войска уже не знают где искать резервы или же помощь. Однако, президент Украины Владимир Зеленский призвал не расслабляться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы, где еще искать помощь. Помощь себе. Помощь окупанту. Это плачевно, но мы не имеем права расслабиться", - заявил президент.

Тем временем в Кремле признали, что вторжение в Украину идет не совсем по плану и не так быстро, как хотелось бы президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Война России против Украины продолжается девятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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