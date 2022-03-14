Ворог вже не знає де шукати резерви, це жалюгідно: Зеленський про російські війська

Після численних втрат, російська війська вже не знають де шукати резерви або ж допомогу. Однак, президент України Володимир Зеленський закликав не розслаблятися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

" Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резерви, де ще шукати допомогу. Допомогу собі. Допомогу окупанту. Це жалюгідно, але ми не маємо права розслабитися",- заявив президент.

Тим часом у Кремлі визнали, що вторгнення в Україну йде не зовсім за планом і не так швидко, як хотілося б президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

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