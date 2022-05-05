Враг обстреливает Закарпатье ракетами с осколочно-фугасным наполнением, - ОВА

Он опубликовал фото, на которых видно, как после взрыва ракеты из нее разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл.

Фото: последствия ракетного удара (t.me/zakarpatskaODA)

По словам Микита, такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 метров от места попадания ракеты.

"Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, у которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами", - заявил Микита.