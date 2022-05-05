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Враг обстреливает Закарпатье ракетами с осколочно-фугасным наполнением, - ОВА

Фото: Россия использует в ракетах осколочно-фугасное наполнение (t.me/zakarpatskaODA)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты наносят удары по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением, которое предназначено для поражения не только объектов, но прежде всего людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Закарпатской ОВА Виктора Микита.

Он опубликовал фото, на которых видно, как после взрыва ракеты из нее разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл.

Фото: последствия ракетного удара (t.me/zakarpatskaODA)

По словам Микита, такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 метров от места попадания ракеты.

"Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, у которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами", - заявил Микита.

Напомним, на Закарпатье после ракетного удара заработала одна из подстанций.

Мы также писали о том, что оккупанты обстреляли из "Градов" общину в Днепропетровской области.

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