Ворог обстрілює Закарпаття ракетами з осколково-фугасним наповненням, - ОВА

Він опублікував фото, на яких видно, як після вибуху ракети з неї розлітаються сформовані округлі елементи і буквально прорізають метал.

Фото: наслідки ракетного удару (t.me/zakarpatskaODA)

За словами Микита, такі ж уламки пошкодили і будинки на відстані до 300 метрів від місця попадання ракети.

"Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, у яких немає вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами", - заявив Микита.