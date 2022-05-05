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Ворог обстрілює Закарпаття ракетами з осколково-фугасним наповненням, - ОВА

Фото: Росія використовує в ракетах осколково-фугасне наповнення (t.me/zakarpatskaODA)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти завдають ударів по Закарпаттю ракетами з осколково-фугасним наповненням, яке призначене для ураження не тільки об'єктів, але насамперед людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Закарпатської ОВА Віктора Микита.

Він опублікував фото, на яких видно, як після вибуху ракети з неї розлітаються сформовані округлі елементи і буквально прорізають метал.

Фото: наслідки ракетного удару (t.me/zakarpatskaODA)

За словами Микита, такі ж уламки пошкодили і будинки на відстані до 300 метрів від місця попадання ракети.

"Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, у яких немає вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами", - заявив Микита.

Нагадаємо, на Закарпатті після ракетного удару запрацювала одна з підстанцій.

Ми також писали про те, що окупанти обстріляли з "Градів" громаду в Дніпропетровській області.

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