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Оккупанты обстреляли из "Градов" общину в Днепропетровской области: повреждены дома

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Днепропетровская область, Среда 04 мая 2022 16:50
Оккупанты обстреляли из "Градов" общину в Днепропетровской области: повреждены дома Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска обстреляли из "Градов" Великомихайловскую общину Днепропетровской области. В результате повреждено много домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченка.

Сообщается, что оккупанты попали в два села. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду.

"Людей не задело. Большинство местных жителей выехали с опасной территории", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли из &quot;Градов&quot; общину в Днепропетровской области: повреждены домаОккупанты обстреляли из &quot;Градов&quot; общину в Днепропетровской области: повреждены домаОккупанты обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ранее мы сообщали, что вчера, 3 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. В результате разрушена железнодорожная инфраструктура.

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