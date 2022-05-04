На Закарпатье поврежденная ударом РФ подстанция заработала ночью, - председатель ОВА
Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита отчитался о возобновлении работы одной из поврежденных ракетным обстрелом РФ подстанций.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию от главы области в Telegram.
Подстанция на железнодорожном объекте заработали еще в ночное время. Аварийщики сумели оперативно возобновить питание.
"Ночью заработала одна из подстанций 220 кВ на Закарпатье: оборудование, поврежденное в результате вчерашнего ракетного удара, оперативно отремонтировано", – говорится в сообщении.
Накануне вражеская ракета попала в подстанцию рядом с вокзалом в Воловце. В радиусе 500 м от удара выбило окна, а обломки ракеты повредили автомобили.
К слову, во Львове возобновили электроснабжение после вчерашних ракетных ударов РФ.
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