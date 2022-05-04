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На Закарпатье поврежденная ударом РФ подстанция заработала ночью, - председатель ОВА

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Закарпатская область, Среда 04 мая 2022 13:22
На Закарпатье поврежденная ударом РФ подстанция заработала ночью, - председатель ОВА Фото: Виктор Микита (Facebook/Віктор Микита)
Автор: Антон Федорцив

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита отчитался о возобновлении работы одной из поврежденных ракетным обстрелом РФ подстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию от главы области в Telegram.

Подстанция на железнодорожном объекте заработали еще в ночное время. Аварийщики сумели оперативно возобновить питание.

"Ночью заработала одна из подстанций 220 кВ на Закарпатье: оборудование, поврежденное в результате вчерашнего ракетного удара, оперативно отремонтировано", – говорится в сообщении.

Накануне вражеская ракета попала в подстанцию рядом с вокзалом в Воловце. В радиусе 500 м от удара выбило окна, а обломки ракеты повредили автомобили.

К слову, во Львове возобновили электроснабжение после вчерашних ракетных ударов РФ.

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