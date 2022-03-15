Враг использует средства радиоэлектронной борьбы для "глушения" абонентов, - Госспецсвязи

Российские оккупанты продолжают использовать средства радиоэлектронной борьбы для "заглушения" абонентов, однако украинские военные оказывают эффективное противодействие этому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госспецсвязи.
В результате боевых действий инфраструктура операторов и провайдеров испытывает повреждения. Наши специалисты восстанавливают инфраструктуру при первой возможности.
Также продолжается процесс восстановления базовых станций и узлов связи в местах, где велись наиболее ожесточенные боевые действия. В частности, в Чернигове и области за сутки на 10% улучшилось покрытие мобильной связью и интернетом.
Продолжается процесс восстановления систем и сетей в Луганской области, а на Донбассе настроена маршрутизация номера скорой медицинской помощи (103) через основной и резервный каналы.
При этом есть города и районы, где оккупанты уничтожают инфраструктуру операторов. Наиболее пострадала Киевская область, в частности - Ворзель, Гостомель, Ирпень, Буча.
Напомним, возле Харькова украинские военные сбили очередной самолет оккупантов.
Мы также писали о том, что с начала войны 6 городов и сел Киевской области остались без тепла, 12 - без воды.
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