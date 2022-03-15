ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С начала войны 6 городов и сел Киевской области остались без тепла, 12 - без воды, - Кулеба

Новина українською →
Киевская область, Вторник 15 марта 2022 21:06
С начала войны 6 городов и сел Киевской области остались без тепла, 12 - без воды, - Кулеба Алексей Кулеба (фото: vechirniykyiv)
Автор: Татьяна Самарук

Экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал о приблизительном количестве жертв среди гражданского населения из-за русских оккупантов. Также он назвал, в скольких городах нет тепла и воды.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, ежедневно обновляется статистка среди потери гражданского населения.

Также враг уничтожает инфраструктуру украинских городов. Российские военные уничтожают детские сады, музеи, церкви, жилые массивы и инженерные инфраструктуры.

"С начала боевых действий шесть городов и сел остались без теплоснабжения, 12 - без воды. Там, где это возможно, мы стараемся как можно быстрее восстановить критически важные электроэнергию, водоснабжение. Однако враг нам препятствует, как это было в Славутиче", - сказал Кулеба.

Ранее мы сообщали, что экс-глава ОВА назвал районы Киевской области, которые сейчас захвачены оккупантами.

Также мы писали, что Кулеба рассказал, устанавливают ли оккупанты в захваченных населенных пунктах Киевской области своих "руководителей".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область Вторжение России в Украину
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения