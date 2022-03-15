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Ворог використовує засоби радіоелектронної боротьби для "глушіння" абонентів, - Держспецзв'язку

Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти продовжують використовувати засоби радіоелектронної боротьби для "заглушення" абонентів, однак українські військові надають ефективну протидію цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держспецзв'язку.

В результаті бойових дій інфраструктура операторів і провайдерів відчуває пошкодження. Наші фахівці відновлюють інфраструктуру при першій можливості.

Також триває процес відновлення базових станцій і вузлів зв'язку в місцях, де велися найбільш запеклі бойові дії. Зокрема, у Чернігові та області за добу на 10% покращилося покриття мобільним зв'язком та інтернетом.

Триває процес відновлення систем і мереж в Луганській області, а на Донбасі налаштована маршрутизація номера швидкої медичної допомоги (103) через основний і резервний канали.

При цьому є міста і райони, де окупанти знищують інфраструктуру операторів. Найбільш постраждала Київська область, зокрема - Ворзель, Гостомель, Ірпінь, Буча.

Нагадаємо, біля Харкова українські військові збили черговий літак окупантів.

Ми також писали про те, що з початку війни 6 міст і сіл Київської області залишилися без тепла, 12-без води.

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