Возле Харькова украинские военные сбили очередной самолет оккупантов (видео)
Украинским воинам удалось обезвредить еще одну российскую авиацию возле Харькова. В частности, появилось видео, как ВСУ сбили вражеский самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ.
В частности, силы противовоздушной обороны смогли уничтожить еще один самолет оккупантов.
"Вблизи Харькова ВСУ сбили очередной вражеский самолет", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области.
Также мы писали, что в Харькове вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам.
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