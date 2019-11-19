Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа

Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Расследование было возобновлено в 2019 году

Прокуратура Швеции прекратила расследование уголовного дела в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Расследование дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах, которое было закрытого в 2017 году, возобновили в текущем году после того, как Джулиани Ассанжа задержали в Великобритании. При этом в июне Швеция объявила, что не станет добиваться его экстрадиции.

Напомним, 11 апреля 2019 года в Лондоне был задержан Ассанжа. Посол Эквадора в Великобритании пригласил полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.

Ранее шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.