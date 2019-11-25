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Лікарі заявили, що Ассанж може померти у в'язниці

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 12:37
Лікарі заявили, що Ассанж може померти у в'язниці
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Його вимагають негайно госпіталізувати

Понад 60 лікарів вважають, що життя засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа перебуває в небезпеці, і він потребує термінової медичної та психологічної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що відповідний лист медики з восьми країн направили до глави МВС Великобританії Пріті Пател.

Лікарі запевняють, що Ассанжа необхідно перевести з в'язниці для особливо небезпечних злочинців Белмарш в університетську клініку. У заяві йдеиться, що є "реальні побоювання", що у в'язниці Ассанж "може померти".

"З медичної точки зору, ситуація невідкладна. Не можна гаяти час", - стверджують медики.

Крім того, вони сумніваються, що стан здоров'я 48-річного Ассанжа дозволить йому брати участь в майбутніх слуханнях за запитом США про його екстрадицію. Лікарі зазначають, що у своїй оцінці вони спиралися на свідчення очевидців, присутніх на судових слуханнях 21 жовтня, а також на звіт спецпредставника ООН з розслідування катувань.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Швеції припинила розслідування кримінальної справи стосовно Ассанжа.

РБК-Україна писало, що в цьому році у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

В Еквадорі підтвердили спроби Ассанжа вплинути на вибори в США Ассанж впливав на вибори США з еквадорського посольства, - CNN
Новини України Джулиан Ассанж
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