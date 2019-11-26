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Лікарі повідомили про стан Кулеби після ДТП

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 11:18
Лікарі повідомили про стан Кулеби після ДТП
Фото: Микола Кулеба (з відкритих джерел)

Син Миколи Кулеби знаходиться в медикаментозній комі

Один з синів уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби після дорожньо-транспортної події знаходиться в важкому стані в медикаментозній комі, сам Кулеба знаходиться в лікарні з переломами ребер і травмою грудної клітки. Про це повідомив головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Семеніва, вранці 26 листопада відбувся консиліум лікарів, на якому обговорювалося подальше лікування сина омбудсмена.

"Він знаходиться в нейрореанімації, стан залишається важким. Проводиться постійний моніторинг стану головного мозку. Сьогодні не планується хірургічне втручання, але ми не можемо сказати, що такої необхідності не виникне. Умовно кажучи, він у медикаментозній комі, яка необхідна на даний момент", - повідомив він.

За словами лікарів, у Кулеби закрита травма грудної клітини та перелом ребер з другого по десяте.

Нагадаємо, ДТП за участю Миколи Кулеби та його дітей відбулася 24 листопада близько 14:00 на трасі Київ-Одеса, поблизу села Чабани. Автомобіль омбудсмена зіткнувся з мікроавтобусом. За даними слідства, винуватцем ДТП є Кулеба.

В результаті ДТП Кулеба отримав струс мозку, закриту ЧМТ, травму грудної клітини, травму живота. Його госпіталізували в лікарню "Феофанія" разом зі старшим сином. Молодшого сина госпіталізували в "Охматдит".

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