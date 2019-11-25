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Кулеба является виновником ДТП вблизи поселка Чабаны, - МВД

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 20:03
Кулеба является виновником ДТП вблизи поселка Чабаны, - МВД
Фото: Николай Кулеба (из открытых источников)

Именно Кулеба нарушил правила дорожного движения

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба является виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло в воскресенье, 24 ноября вблизи поселка Чабаны. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в комментарии "Радио НВ".

Отметим, что в ДТП также пострадали двое сыновей Кулебы.

"По тем данным, которые есть на сегодня у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.

Напомним, 24 ноября около 14:00, на трассе Киев-Одесса, вблизи села Чабаны в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали четыре человека, среди которых Николай Кулеба и его дети.

Как писало РБК-Украина, главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив заявил, что детский омбудсмен в результате ДТП получил определенные переломы. Медики прогнозируют, что с каждым днем "состояние будет улучшаться".

Также сообщалось, что у Кулебы сотрясение мозга, закрытая ЧМТ, травма грудной клетки, травма живота. Его старший сын находится в интенсивном неврологическом отделении той же больницы. Младшего сына госпитализировали в "Охматдет".

Отметим, полиция открыла уголовное дело по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

На ДТП с участием Кулебы также отреагировал президент Владимир Зеленский.

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