Врачи рассказали о состоянии раненого мэра Гданьска

Фото: Павел Адамович (flickr.com corepp)

Операция длилась более пяти часов

Медики Гданьска сообщили, что мэр города Павел Адамович перенес длительную операцию после покушения на его жизнь накануне, но его состояние остается критическим. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington post.

Врачи отметили, что операция длилась более пять часов.

"Мэр Гданьска Павел Адамович жив, но он в очень тяжелом состоянии", - сообщил врач медицинского университета Гданьска Томаш Стефаняк, добавив, что ближайшие часы станут решающими.

Медик отметил, что ранения Адамовича очень серьезны: травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости. Адамовича реанимировали на сцене сразу после нападения. В больнице медикам пришлось еще раз восстанавливать сердцебиение пациента. В течение операции понадобились 41 порция крови (это около 18,5 литров чистой крови).

Напомним, в понедельник доноры в Польше массово сдавали кровь, чтобы спасти жизнь мэра Гданьска Павла Адамовича, который нуждается в переливании крови после удара ножом в сердце и живот во время благотворительной акции.

Отметим, что нападавший на мєра был ранее судим за ограбление банков. Так, в 2013 году 27-летний житель Гданьска был приговорен к 5,5 годам тюремного заключению за нападения на банки. Известно, что тюрьме у него было диагностировано тяжелое психическое заболевание.