Лікарі розповіли про стан пораненого мера Гданська

Фото: Павел Адамович (flickr.com corepp)

Операція тривала понад п'ять годин

Медики Гданська повідомили, що міський голова міста Павел Адамович переніс тривалу операцію після замаху на його життя напередодні, але його стан залишається критичним. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington post.

Лікарі відзначили, що операція тривала понад п'ять годин.

"Мер Гданська Павел Адамович живий, але він у дуже важкому стані", - повідомив лікар медичного університету Гданська Томаш Стефаняк, додавши, що найближчі години стануть вирішальними.

Медик відзначив, що поранення Адамовича дуже серйозні: травма серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Адамовича реанімували на сцені відразу після нападу. У лікарні медикам довелося ще раз відновлювати серцебиття пацієнта. Протягом операції знадобилися 41 порція крові (це близько 18,5 літрів чистої крові).

Нагадаємо, у понеділок донори в Польщі масово здавали кров, щоб врятувати життя мера Гданська Павла Адамовича, який потребує переливання крові після удару ножем у серце і живіт під час благодійної акції.

Відзначимо, що нападник на мера був раніше судимий за пограбування банків. Так, в 2013 році 27-річний житель Гданська був засуджений до 5,5 років ув'язнення за напади на банки. Відомо, що у в'язниці у нього було діагностовано важке психічне захворювання.