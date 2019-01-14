В Польше массово сдают кровь для раненого мэра Гданьска  

Фото: Павел Адамович (flickr.com corepp)

Люди стояли в очереди, чтобы сдать кровь для Адамовича

В понедельник доноры в Польше массово сдавали кровь, чтобы спасти жизнь мэра Гданьска Павла Адамовича, который нуждается в переливании крови после удара ножом в сердце и живот во время благотворительной акции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

Указано, что врачи в течение пяти часов оперировали Адамовича.

Один из хирургов, доктор Томаш Стефаниак отметил, что Адамович находился в "очень тяжелом состоянии", он получил "серьезное ранение" сердца, диафрагмы и внутренних органов. Врач отметил, что мэру требуются переливания крови.

Так, население Гданьска стояло в очереди, чтобы сдать кровь для градоначальника. Был также запланирован митинг против насилия.

Напомним, 13 января неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича. Так, нападение произошло во время праздничного концерта. В частности, нападавший пролез на сцену, где выступал мэр, и нанес удар ножом.

РБК-Украина также писало, что напавший мужчина был ранее судим за ограбление банков. Так, в 2013 году 27-летний житель Гданьска был приговорен к 5,5 годам заключения за нападения на банки. Известно, что в тюрьме у него было диагностировано тяжелое психическое заболевание.

Добавим также, в сети опубликовано видео нападения на Павла Адамовича.