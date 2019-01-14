Мужчина, напавший на мэра Гданьска, был судим

Фото: Павел Адамович (из открытых источников)

У нападавшего было диагностировано тяжелое психическое заболевание

Мужчина, который напал во время концерта на мэра Гданська Павла Адамовича, был ранее судим за ограбление банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Как сообщается, в 2013 году 27-летний житель Гданьска был приговорен к 5,5 годам заключения за нападения на банки. Известно, что в тюрьме у него было диагностировано тяжелое психическое заболевание.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича.

Отмечено, что нападавший пролез на сцену, где выступал мэр, и нанес удар ножом. По предварительной информации Адамович остался жив, однако на машине скорой помощи был отправлен в больницу.

Так, прибывшие на место происшествия медики долго проводили реанимационные мероприятия политику на сцене. Сейчас мэр госпитализирован в Университетском клиническом центре Гданьска. Его состояние оценивается как критическое, проводится операция.

Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил нападение. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что врачам удалось восстановить сердечный ритм раненого мэра.