ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Мужчина, напавший на мэра Гданьска, был судим

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 02:29
Мужчина, напавший на мэра Гданьска, был судим
Фото: Павел Адамович (из открытых источников)

У нападавшего было диагностировано тяжелое психическое заболевание

Мужчина, который напал во время концерта на мэра Гданська Павла Адамовича, был ранее судим за ограбление банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Как сообщается, в 2013 году 27-летний житель Гданьска был приговорен к 5,5 годам заключения за нападения на банки. Известно, что в тюрьме у него было диагностировано тяжелое психическое заболевание.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича.

Отмечено, что нападавший пролез на сцену, где выступал мэр, и нанес удар ножом. По предварительной информации Адамович остался жив, однако на машине скорой помощи был отправлен в больницу.

Так, прибывшие на место происшествия медики долго проводили реанимационные мероприятия политику на сцене. Сейчас мэр госпитализирован в Университетском клиническом центре Гданьска. Его состояние оценивается как критическое, проводится операция.

Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил нападение. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что врачам удалось восстановить сердечный ритм раненого мэра.

Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе В Германии на беременную женщину напал беженец с ножом
Новости Украины Польшанападениемэр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь